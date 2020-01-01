Грузоподъемное оборудование и техника для склада
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Ремонт рохли (рохлы, роклы), гидравлических тележек, ремонт и техобслуживание штабелеров.

Компания ПрофЛифтэр осуществляет ремонт гидравлических тележек (ремонт роклы, ремонт рохли), а так же ремонт штабелеров ручных и техническое обслуживание штабелеров в Санкт-Петербурге.

На все вопросы, предложения и пожелания Вам будут рады ответить наши сотрудники. Связаться с нами Вы можете по телефонам: +7(812)337-5536, +7(812)337-5534.

Адрес офиса и склада: Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.23.

Мы работаем для вас с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, по пятницам c 10:00 до 17:00.

Ремонт рохли в СПб

Грамотный ремонт гидравлических тележек рохля в компании ПорфЛифтэр стоит недорого, выполняется качественно.

Ремонт и техобслуживание штабелеров в СПб

Опытные мастера компании ПрофЛифтэр осуществят высококачественный ремонт и техобслуживание штабелеров в СПб по проведению тщательного, бесплатного осмотра. Мы увезем сломанные устройства в течение нескольких суток после вашего звонка в фирму, доставим их обратно абсолютно безвозмездно.

Ремонт гидравлических тележек и штабелеров

Компания «ПрофЛифтэр» предоставляет на российский рынок не только само грузоподъемное оборудование различных видов и марок, но и производит в Санкт-Петербурге:

  • ремонт гидравлических тележек (ремонт рохли)
  • ремонт штабелеров.

Мы осуществляем качественный ремонт вашей техники после предварительной бесплатной диагностики. Если потребуется, мы заберем штабелеры и тележки сами в ремонт в течение двух дней после вашего обращения и доставим назад после ремонтных работ также абсолютно бесплатно.

Мы осуществляем ремонт гидравлических тележек рохля, ремонт и техническое обслуживание штабелеров в Санкт-Петербурге

Ремонт гидравлических тележек, ремонт и техобслуживание штабелеров в СПб – одна из основных услуг нашей компании. Мы знаем все тонкости процедуры и выполняем ее с особой тщательностью.

Ремонт рохли/штабелера подразумевает под собой тщательную проверку, позволяющую выявить все возможные отклонения в работе. Наши квалифицированные мастера находят проблему и оперативно решают ее. Гарантируем надежность и качество работ, которые включают в себя:

  • ремонт ходовой части гидравлических тележек/штабелеров;
  • замена рулевых/опорных колес, подвилочных и подкатных роликов, подшипников;
  • ремонт/замена гидроузла;
  • ремонт/замена ручки;
  • регулировка тяг.

Основные причины выхода из строя тележек/штабелеров, это:

  • износ колес, роликов, подшипников;
  • естественный износ и выработка ресурса;
  • превышение максимально допустимой грузоподъёмности;
  • попадание посторонних предметов в ходовую часть.

Перед ремонтом мы производим:

  • диагностику – бесплатно;
  • забор тележек/штабелеров в ремонт в течение 2-х рабочих дней с момента обращения и доставка отремонтированных тележек/штабелеров – бесплатно.

На все вопросы, предложения и пожелания Вам будут рады ответить наши сотрудники.

Наши специалисты справятся с любой поломкой

Это может быть ремонт ходовой части, замена и ремонт ручек, гидроузла, рулевых и опорных колес, подвилочных и откатных подшипников, роликов, регулировка тяг, замена платы управления, контроллера, датчиков и многое другое. Своевременная диагностика и ремонт гидравлической тележки поможет избежать не только серьезных финансовых затрат на само обслуживание, но и не приведет к простою вашего склада, что может сильно ударить по карману.

Если вы наблюдаете износ колес или роликов, подшипников, а также превышаете максимально допустимый вес для поднятия, наезжаете на твердые участки, заметили попадание посторонних предметов в ходовую часть вашего оборудования, незамедлительно звоните нам.

Как и любая техника, штабелеры и тележки рохля нуждаются в диагностике и обслуживании. После ремонта рохли вы получаете не только по-новому выглядящее оборудование, но и функционирующее правильно. Заказывая ремонт штабелера и рохли, вам не придется долго ждать необходимую запасную часть, все детали уже есть на нашем складе. При отсутствии нужной запчасти, мы выполняем оперативную поставку.

Почему ремонт гидравлический тележки рохли или ремонт и техобслуживание штабелера выгоден у нас

  • демократичные цены
  • мы напрямую закупаем технику и запчасти
  • мы имеем собственную ремонтную площадку с качественным диагностическим оборудованием
  • высококвалифицированные и постоянные специалисты
  • предоставляем всю информацию о поломке, что было до и что вы получаете после
  • мы проводим бесплатную диагностику и доставку вашего оборудования в ремонт.

Самостоятельный ремонт механизмов и технических узлов спецтехники может усугубить неисправность и занять большое количество времени. При незначительных поломках ремонт может быть произведен прямо на месте.

Продажа роликов для рохли и иных необходимых запчастей

Распространенные сбои в работе рохли: повреждение подвилочных роликов, поломка рулевых колес, пружины курка, рукояти управления, сбой гидроузла. Все это подлежит восстановлению. Мы осуществляем продажу роликов для рохли любой модели. Обращайтесь к нашим специалистам, мы подберем для вас необходимые запчасти.

mail@proflifter.ru
8 (812) 337-5534
8 (812) 337-5536
8 (495) 627-7586
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