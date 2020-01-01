Опытные мастера компании ПрофЛифтэр осуществят высококачественный ремонт и техобслуживание штабелеров в СПб по проведению тщательного, бесплатного осмотра. Мы увезем сломанные устройства в течение нескольких суток после вашего звонка в фирму, доставим их обратно абсолютно безвозмездно.

Мы работаем для вас с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, по пятницам c 10:00 до 17:00.

На все вопросы, предложения и пожелания Вам будут рады ответить наши сотрудники. Связаться с нами Вы можете по телефонам: +7(812)337-5536, +7(812)337-5534.

Компания ПрофЛифтэр осуществляет ремонт гидравлических тележек (ремонт роклы, ремонт рохли), а так же ремонт штабелеров ручных и техническое обслуживание штабелеров в Санкт-Петербурге.

Компания «ПрофЛифтэр» предоставляет на российский рынок не только само грузоподъемное оборудование различных видов и марок, но и производит в Санкт-Петербурге:

ремонт гидравлических тележек (ремонт рохли)

ремонт штабелеров.

Мы осуществляем качественный ремонт вашей техники после предварительной бесплатной диагностики. Если потребуется, мы заберем штабелеры и тележки сами в ремонт в течение двух дней после вашего обращения и доставим назад после ремонтных работ также абсолютно бесплатно.

Мы осуществляем ремонт гидравлических тележек рохля, ремонт и техническое обслуживание штабелеров в Санкт-Петербурге

Ремонт гидравлических тележек, ремонт и техобслуживание штабелеров в СПб – одна из основных услуг нашей компании. Мы знаем все тонкости процедуры и выполняем ее с особой тщательностью.

Ремонт рохли/штабелера подразумевает под собой тщательную проверку, позволяющую выявить все возможные отклонения в работе. Наши квалифицированные мастера находят проблему и оперативно решают ее. Гарантируем надежность и качество работ, которые включают в себя:

ремонт ходовой части гидравлических тележек/штабелеров;

замена рулевых/опорных колес, подвилочных и подкатных роликов, подшипников;

ремонт/замена гидроузла;

ремонт/замена ручки;

регулировка тяг.

Основные причины выхода из строя тележек/штабелеров, это:

износ колес, роликов, подшипников;

естественный износ и выработка ресурса;

превышение максимально допустимой грузоподъёмности;

попадание посторонних предметов в ходовую часть.

Перед ремонтом мы производим:

диагностику – бесплатно;

забор тележек/штабелеров в ремонт в течение 2-х рабочих дней с момента обращения и доставка отремонтированных тележек/штабелеров – бесплатно.

На все вопросы, предложения и пожелания Вам будут рады ответить наши сотрудники.

Наши специалисты справятся с любой поломкой

Это может быть ремонт ходовой части, замена и ремонт ручек, гидроузла, рулевых и опорных колес, подвилочных и откатных подшипников, роликов, регулировка тяг, замена платы управления, контроллера, датчиков и многое другое. Своевременная диагностика и ремонт гидравлической тележки поможет избежать не только серьезных финансовых затрат на само обслуживание, но и не приведет к простою вашего склада, что может сильно ударить по карману.

Если вы наблюдаете износ колес или роликов, подшипников, а также превышаете максимально допустимый вес для поднятия, наезжаете на твердые участки, заметили попадание посторонних предметов в ходовую часть вашего оборудования, незамедлительно звоните нам.

Как и любая техника, штабелеры и тележки рохля нуждаются в диагностике и обслуживании. После ремонта рохли вы получаете не только по-новому выглядящее оборудование, но и функционирующее правильно. Заказывая ремонт штабелера и рохли, вам не придется долго ждать необходимую запасную часть, все детали уже есть на нашем складе. При отсутствии нужной запчасти, мы выполняем оперативную поставку.

Почему ремонт гидравлический тележки рохли или ремонт и техобслуживание штабелера выгоден у нас

демократичные цены

мы напрямую закупаем технику и запчасти

мы имеем собственную ремонтную площадку с качественным диагностическим оборудованием

высококвалифицированные и постоянные специалисты

предоставляем всю информацию о поломке, что было до и что вы получаете после

мы проводим бесплатную диагностику и доставку вашего оборудования в ремонт.

Самостоятельный ремонт механизмов и технических узлов спецтехники может усугубить неисправность и занять большое количество времени. При незначительных поломках ремонт может быть произведен прямо на месте.

Продажа роликов для рохли и иных необходимых запчастей

Распространенные сбои в работе рохли: повреждение подвилочных роликов, поломка рулевых колес, пружины курка, рукояти управления, сбой гидроузла. Все это подлежит восстановлению. Мы осуществляем продажу роликов для рохли любой модели. Обращайтесь к нашим специалистам, мы подберем для вас необходимые запчасти.